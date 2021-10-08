Лэмпард и Джеррард – главные претенденты на должность тренера Ньюкасла

«Ньюкасл» после смены владельцев вскоре может получить нового тренера. Напомним, что ранее инвестиционный фонд Саудовской Аравии официально выкупил английский клуб.

Как сообщает The Telegraph, на смену нынешнему главному тренеру команды Стиву Брюсу могут назначить другого наставника.

На эту должность претендуют бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпарда и экс-наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард.

На данный момент «Ньюкасл» идет 19-м в турнирной таблице АПЛ с 3 очками в активе.