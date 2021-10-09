ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет с Финляндией

Украинцы сыграют в гостевом комплекте формы

  • 09.10.2021 13:47
  • 426 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет с Финляндией
© УАФ

Сегодня, 9 октября сборная Украины в матче отбора на ЧМ-2022 на выезде сыграет с Финляндией. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

Стали известны формы, в которых сыграют команды. Финны выйдут на поле в домашнем, белом комплекте, а Украина – в гостевом, синем:

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Влад Єрмоленко
    online
    Влад Єрмоленко, 09.10.2021 14:01
    -1
    Зверніть увагу на акуратність представлення форми для фото. Як в країнах справи - де подядок, а де бардак...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 09.10.2021 13:57
    0
    offshorezeli, 09.10.2021 13:48
    главное в коричневой не закончить
    от ненависти или он страха?
    Ссылка
    MaX_mole
    online
    MaX_mole, 09.10.2021 13:56
    0
    Пятов и Ярмола в составе уже точно
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 13:48
    -1
    главное в коричневой не закончить
    Ссылка
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