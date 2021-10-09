ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет с Финляндией

Сегодня, 9 октября сборная Украины в матче отбора на ЧМ-2022 на выезде сыграет с Финляндией. Начало матча – в 19:00 по Киеву.
Стали известны формы, в которых сыграют команды. Финны выйдут на поле в домашнем, белом комплекте, а Украина – в гостевом, синем:
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.