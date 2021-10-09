В субботу, 9 октября, в Хельсинки состоится матч квалификации ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Финляндии и Украины. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.

Финляндия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция