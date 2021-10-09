В субботу, 9 октября, в Хельсинки состоится матч квалификации ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Финляндии и Украины. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Финляндия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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