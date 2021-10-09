8 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Хорватия в гостях обыграла Кипр (3:0).
Голы: Перишич, 45+2, Гвардиол, 80, Ливайя, 90+2.
Нереализованный пенальти: Модрич, 54 (отбил вратарь).
Кипр – Хорватия – 0:3. Модрич не забил пенальти. Видео голов и обзор матча
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ливайя (Хорватия).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Хорватия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
Источник — Sport.ua
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