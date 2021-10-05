В пятницу, 8 октября, на стадионе «АЕК Арена» в Ларнаке состоится матч седьмого тура квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре в группе Н между сборными Кипра и Хорватии. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

В настоящий момент Хорватия возглавляет турнирную таблицу своей группы. В ее активе 13 очков. Столько же баллов у России. Скорее всего, именно эти две национальные команды будут спорить между собой за первое место. Что касается Кипра, то в его активе лишь четыре пункта и последняя позиция.

Кипр

Островитяне проводят неудачный для себя отбор на Мундиаль. Киприоты в шести матчах смогли добыть лишь одну победу, одолев Словению. Также они сыграли вничью со Словакией, но проиграли Хорватии, Мальте, России и той же Словакии. В итоге команда Никоса Костеноглу уже, по сути, лишилась шансов на попадание на чемпионат мира, где ни разу еще не выступала.

Кризис сборной Кипра подтверждает и участие в Лиги С Лиги наций. Команда стала последней в группе с Черногорией, Люксембургом и Азербайджаном, поэтому теперь будет играть с Эстонией за право остаться в Лиге С.

Напомним, что 7 июня сборная Кипра в Харькове на «Металлисте» разгромно проиграла Украине (0:4) в товарищеском матче.

Хорватия

Финалисты прошлого чемпионата мира стремятся попасть и на Мундиаль 2022 года. Сейчас все в руках команды Златко Далича. Хорватия находится на поул-позишн, ей нужно выиграть все оставшиеся встречи и тогда она точно попадет на ЧМ, но это будет сделать крайне сложно.

Выездные матчи Хорватии в этом отборе вызывают вопросы. В гостях они проиграли Словении, сыграли вничью с Россией и минимально победили Словакию. Дома же не испытали проблем с Кипром, Мальтой и Словенией.

На прошедшем летом чемпионате Европы Хорватия остановилась на стадии 1/8 финала, когда уступила Испании (3:5). В группе «шашечные» проиграли Англии, сыграли вничью с Чехией и победили Шотландию.

История встреч

Соперники встречались между собой лишь два раза и оба матча завершились победами Хорватии.

Поединок, который состоялся 27 марта, завершился со счетом 1:0. Победу хорватам принес точный удар Марио Пашалича.

Ориентировочные составы

Кипр: Неофитос, Иоанну, Кателарис, Антониадес, Псалтис, Кастанос, Артиматас, Авраам, Ционис, Лоизу, Илиа.

Хорватия: Ливакович, Вида, Баришич, Станишич, Юранович, Брозович, Ковачич, Пашалич, Перишич, Влашич, Крамарич.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.32 по линии Parimatch.

8 октября, пятница