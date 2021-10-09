Сказка, которую Финляндии помог написать Маркку Канерва

15 ноября 2019 года в домашнем матче против Лихтенштейна (3:0) в присутствии 10 тысяч зрителей сборная Финляндии по футболу наконец-то переписала ход истории. Одержав уверенную победу, «филины» впервые квалифицировались в финальную часть крупного футбольного турнира, так как до этого никогда ранее не играли на чемпионатах мира или Европы. После финального свистка сотни болельщиков прорвались на поле, чтобы отпраздновать сперва в компании игроков, а затем и просто вместе с такими же фанатами, как и они сами, историческое достижение команды, ведомой Маркку Канервой.

Казалось бы, что здесь такого – команда ничего не выиграла, а всего лишь оформила выход на Евро-2020… Однако чтобы понять, насколько величественным для Финляндии был момент, нужно просто вернуться на несколько десятилетий назад – в день, когда все было против «филинов», и мир словно навсегда отвернулся от них, как от прокаженных…

Октябрьская катастрофа 97-го

11 октября 1997 года. Слишком долго эта дата была в памяти болельщиков сборной Финляндии, прежде чем ее в ноябре 2019-го удалось вычеркнуть подопечным Канервы. В тот вечер «филины» в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-1998 во Франции на своем поле встречались с командой Венгрии. Это была игра последнего тура, и победа позволяла финнам обойти соперника в борьбе за второе место, а дальше попробовать через двухматчевый плей-офф добыть себе путевку в финальную часть чемпионата мира.

И все в общем-то для Финляндии складывалось хорошо, если не сказать прекрасно. На 63-й минуте форвард «Твенте» Антти Сумиала забил мяч, благодаря которому к 90-й минуте команды подошли со счетом 1:0 на табло в пользу хозяев поля. Пошло дополнительное время, и за считанные секунды до финального свистка венгры заработали право на угловой. Мяч был доставлен в штрафную, где творилось нечто невообразимое. Пять последних касаний мяча сделали игроки сборной Финляндии, которые панически пытались отбиться, но в итоге от спины вратаря «филинов» Тепи Мойланена, который был абсолютно дезориентирован, сфера все-таки влетела в сетку хозяев.

Почти сразу же прозвучал финальный свисток немецкого арбитра Бернда Хайнемана. 1:1 – надежды финнов на историческую квалификацию рухнули в одночасье. На стадионе воцарилась жуткая тишина, а ошеломленные игроки сборной Финляндии просто не знали, куда себя девать. Наверняка им хотелось просто провалиться на том же месте, чтобы не испытывать этого чувства… Однако футбольной Финляндии было уготовано пройти именно такую нелегкую дорогу к своему успеху.

«Золотое поколение»: много надежд, мало отдачи

После безумия 1997 года, казалось бы, сборная Финляндии достаточно быстро сумеет отойти от того удара судьбы, и вновь окажется конкурентоспособной хотя бы на континентальном уровне. В этом были уверены практически все фанаты «филинов» начала «нулевых». И их можно понять, ведь в той команде играли такие известные футболисты как Яри Литманен, Сами Хююпя, Юсси Яаскеляйнен, Антти Ниеми и Микаэль Форсселл. Ту россыпь финских звезд назвали «золотым поколением» тамошнего футбола, и многие как в самой стране, так и за ее пределами полагали, что этим ребятам по силам пробиться на большой турнир.

Однако этого снова не случилось.

Ближе всего сборная Финляндии к выходу на топовый международный турнир была в 2007 году. Под руководством опытного англичанина Роя Ходжсона «филины» отлично показали себя в квалификации на чемпионат Европы-2008. Финская сборная тогда угодила в крайне непростую отборочную группу, где не было явного фаворита, но была невероятно ожесточенная борьба за лидерство – Польша, Португалия, Сербия и Финляндия практически до последнего дрались за две путевки на Евро-2008. Чуть отстала от них команда Бельгии, которая в те времена не была на таком уровне, как ныне, а в аутсайдерах группы оказались постсоветские Казахстан, Армения и Азербайджан, причем две последние сборные сыграли на два матча меньше по сравнению с остальными, так как отказались от поединков друг против друга по политическим причинам (со временем УЕФА начал разводить сборные и клубные команды из этих стран при жеребьевке).

Вдвойне досадно для Финляндии то, что путевки на Евро-2008 эта команда лишилась из-за досадного поражения от Азербайджана (0:1) на выезде. После этого ряд подвигов, в том числе нулевая ничья в Португалии, где оборона «филинов» свела на нет все угрозы от звезд пиренейцев Нуну Гомеша и Криштиану Роналду, оказались ничего нестоящим явлением…

Что правда, набитые шишки были полезны для финского футбола. Спустя еще десять с небольшим лет эта команда все-таки добилась своего.

Великий педагог Маркку Канерва

Полноценным главным тренером сборной Финляндии Маркку Канерва стал в 2016 году. До этого специалист, который с 1991 по 2004 годы работал обыкновенным учителем в школе, совмещая этот род деятельности с футбольной, несколько раз, но на короткой дистанции был исполняющим обязанности наставника «филинов».

Приход Канервы состоялся на фоне очередной разочаровывающей кампании финнов в попытке выйти на крупный международный турнир. В отборе на Евро-2016 «филины» финишировали лишь четвертыми в своей группе, пропустив вперед отнюдь не грандов континентального футбола – Северную Ирландию, Румынию и все ту же Венгрию, обойдя лишь Фарерские острова и Грецию.

Выбор в пользу Канервы со стороны руководства финского футбола на тот момент казался более чем логичным по одной весомой причине – в 2009 году этот специалист впервые в истории вывел молодых «филинов» на чемпионат Европы U-21. И пускай в группе команда Канервы проиграла все три поединка, финишировав последней, однако Германия и Англия, которые заняли первые два места в квартете, в итоге разыграли трофей в финале, а справиться с Испанией, в рядах которой тогда играли молодые и перспективные Сесар Аспиликуэта, Хави Мартинес и Боян Кркич для скромных финнов было задачей со звездочкой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркку Канерва

Канерва с первых дней работы с той молодежной сборной Финляндии буквально зарядил подопечных верой в себя и команда действительно обрела уверенность в собственных силах и способностях тренера. В качестве футболиста Канерва, основную массу своих матчей на клубном уровне отыгравший за ХИК, провел на международном уровне 59 поединков, и был прекрасно знаком с тем, как складываются эти игры, и что в них необходимо для успеха. Опыт выступлений за «филинов» в прошлом, безусловно, добавлял авторитета Канерве среди его молодых подопечных, но куда важнее то, что он делал за полем.

Длительное время свою игровую карьеру Канерва совмещал с работой учителя, специализируясь на математике и физкультуре. Именно педагогическая сторона его личности, как отмечают в Финляндии, стала ключевым фактором успеха Канервы в качестве футбольного тренера.

«Когда я проходил тренерские курсы УЕФА на категорию В, Канерва был у меня преподавателем. Я немного сумасшедший от природы и всегда что-то говорю, но помню слова Маркку, который монотонным голосом просто вымолвил: «Юха, помолчи, пожалуйста». Он не произнес это раздражающе или высокомерно. Он сказал это ровно таким тоном, чтобы я про себя подумал: «Хорошо, большой человек говорит, значит нужно его слушать». Каждый раз, когда он говорит, он оказывается прав. Знаю, что в национальной сборной даже такой футболист, как Теему Пукки слушает Канерву, словно школьник. Полагаю, что это здорово», - рассказывал экс-футболист сборной Финляндии Юха Рейни.

От сказки – к реальности

Нынешняя сборная Финляндии состоит из футболистов, основная масса которых выступает за весьма средние по меркам Европы клубы. Здесь нет явных звезд континентального футбола, а наиболее узнаваемой фигурой является, пожалуй, голкипер и капитан леверкузенского «Байера» Лукаш Градецки. Но куда важнее персоналий – это преемственность и сплоченность внутри коллектива, привнесенные Канервой.

Капитаном «филинов» является 34-летний Тим Спарв, который не сыграет в ближайших матчах, однако является важным игроком в раздевалке команды, так как носил повязку на плече еще в сборной U-21, которая во главе с Канервой выходила в финальную часть Евро-2009. Помимо него в той молодежке играл и лидер атак нынешних «филинов» - форвард Теему Пукки из «Норвича», который в отборе на ЧМ-2022 уже забил три мяча в четырех матчах, в том числе и сборной Украины (1:1) на НСК «Олимпийский» в марте.

Помимо Пукки, Градецки и, пожалуй, Глена Камара из «Рейнджерс», интерес к которому в свое время приписывали киевскому «Динамо», а впоследствии попавшему на передовицы многих европейских изданий еще и из-за участия в расистском скандале в матче Лиги Европы, остальные футболисты нынешней сборной Финляндии откровенно малоизвестны за пределами своей родины. Однако отсутствие звезд не препятствует, а наоборот помогает «филинам» быть успешными.

Getty Images/Global Images Ukraine

Командный дух – это именно та сильная сторона, которую в сборной Финляндии выделяют практически все специалисты. Слишком многие говорят, что в этой северной стране осознанно идут на то, чтобы закладывать в головы футболистов еще на юношеском уровне целесообразность максимальной интеграции в командную игру.

«Я думаю, что лучшее слово, которым можно описать финский футбол – это роботизация. Крайне редко вы найдете финского игрока, который обладает большим мастерством или творит на поле невероятные с технической точки зрения трюки. Нечасто в их исполнении можно увидеть и элементы индивидуального творчества. При этом, большинство команд в Финляндии очень хорошо организованы, и их сложно обыграть. Это своего рода роботы, знающие задачу и придерживающиеся четкого плана действий», - описывал свое знакомство с финским футболом английский форвард Скотт Бикс, ныне выступающий в США.

Фактически вторит ему и Юха Рейни: «Я недавно общался с Канервой и его ассистентом, и они оба сказали, что командных дух – это уникальное явление в национальной команде. Они играют так, словно это клубная команда. Все знают, чего от них ждут, и поэтому похожи на хорошо отлаженную машину, особенно когда дело касается обороны».

Во многом благодаря этим качествам Финляндия и пробилась в финальную часть Евро-2020, где летом нынешнего года до последнего боролась за выход в плей-офф, но заняла третье место позади Бельгии и Дании, но впереди России. Некоторые эксперты говорят, что Финляндия во многом была похожа на Исландию образца Евро-2016, которая выдала даже более впечатляющий континентальный турнир.

Маркку Канерва, говоря о примере исландцев, находит подтверждение, что в футболе нет ничего невозможного: «Конечно, Исландия в какой-то степени вдохновила нас. Их выступление показало, что даже для так называемых малых стран, если они действуют грамотно и верят в свои силы, наступает момент, когда все мечты сбываются».

Сейчас сборная Финляндии и Маркку Канерва мечтают впервые в истории пробиться на чемпионат мира, и их шансы как минимум на бумаге выглядят весьма неплохо. Наставник «филинов», которого прекрасно знает Александр Петраков, пока не спешит раскрывать секретов успешности своей команды, предпочитая обходиться общими фразами: «Если сравнивать нас с так называемым «золотым поколением», то сейчас в команде не так много игроков из топ-лиг. Поэтому трудно сказать, в чем наш секрет».

На самом деле, Канерва лукавит, и он прекрасно понимает, чем сильна его сборная Финляндии. Хочется верить, что для Петракова и его подопечных финны не окажутся чем-то сродни Terra incognita, и на любой козырь соперника «сине-желтые» ответят своим куда более убойным аргументом.