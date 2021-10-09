8 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Турция и Норвегия сыграли вничью (1:1).
Голы: Актюркоглу, 6 – Торстведт, 41
Турция – Норвегия – 1:1. Боевая ничья в Стамбуле. Видео голов и обзор матча
События матча
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Торстведт (Норвегия).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
Источник — Sport.ua
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