Нидерланды минимально обыграли Латвию, Турция и Норвегия поделили очки

Состоялись три матча отбора ЧМ-2022 в группе G.
Нидерланды на выезде минимально одолели Латвию, Черногория без проблем одолела Гибралтар, а Турция и Норвегия поделили очки.
За три тура до завершения квалификации сразу четыре команды претендуют на первые две строчки, но лучшие шансы у Нидерландов и Норвегии.
Квалификация ЧМ-2022. Группа G
Латвия – Нидерланды – 0:1
Гол: 0:1 – 19 Классен.
Турция – Норвегия – 1:1
Голы: 1:0 – 6 Актюркоглу, 1:1 – 41 Торстведт.
Гибралтар – Черногория – 0:3
Голы: 0:1 – 7 Марушич, 0:2 – 44, пенальти Бечирай, 0:3 – 68 Бечирай.
Источник — Sport.ua
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