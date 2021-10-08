Турция
1 : 1
Норвегия
08.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Нидерланды минимально обыграли Латвию, Турция и Норвегия поделили очки

Гибралтар крупно уступил Черногории

  • 08.10.2021 23:45
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Нидерланды минимально обыграли Латвию, Турция и Норвегия поделили очки
© УЕФА

Состоялись три матча отбора ЧМ-2022 в группе G.
 
Нидерланды на выезде минимально одолели Латвию, Черногория без проблем одолела Гибралтар, а Турция и Норвегия поделили очки.
 
За три тура до завершения квалификации сразу четыре команды претендуют на первые две строчки, но лучшие шансы у Нидерландов и Норвегии.
 
Квалификация ЧМ-2022. Группа G

Латвия – Нидерланды – 0:1
Гол: 0:1 – 19 Классен.
 
Турция – Норвегия – 1:1
Голы: 1:0 – 6 Актюркоглу, 1:1 – 41 Торстведт.
 
Гибралтар – Черногория – 0:3
Голы: 0:1 – 7 Марушич, 0:2 – 44, пенальти Бечирай, 0:3 – 68 Бечирай.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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