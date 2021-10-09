8 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Черногория в гостях обыграла Гибралтар (3:0).
Голы: Марушич, 7, Бечирай, 44 (пен), 68.
Гибралтар – Черногория – 0:3. Видео голов и обзор матча
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Фатош Бечирай (Черногория).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Фатош Бечирай (Черногория).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Марушич (Черногория).
Источник — Sport.ua
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