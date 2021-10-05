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08.10.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Турция – Норвегия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Важнейший поединок для обеих команд

  • 05.10.2021 18:17
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Турция – Норвегия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 8 октября, на стадионе «Улкер» в Стамбуле состоится матч седьмого тура квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре в группе G между сборными Турции и Норвегии. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

В настоящий момент лидером этой группы являются Нидерланды, на счету которых 13 очков. А вот Норвегия и Турция идут следом. У первых также 13 пунктов, у Турции – 11 баллов. Так что этот поединок очень важный в плане распределения мест в турнирной таблице. Обе команды сохраняют шансы на прямой выход на Мундиаль.

Турция

 

Турки провели шесть матчей отбора. Сначала победили Нидерланды и Норвегию, затем сыграли вничью с Латвией и Черногорией, потом одолели Гибралтар и разгромно уступили Нидерландам. Именно после поражения от голландцев было принято решение сменить тренера. Вместо Шенола Гюнеша на пост наставника был назначен Штефан Кунц.

Также к увольнению Гюнеша привело неудачное выступление на чемпионате Европы. «Лунные звезды» проиграли все три матча, уступив Италии, Уэльсу и Швейцарии.

Последний раз сборная Турции выступала на чемпионата мира еще в 2002 году, когда стала третьей, поэтому постарается сделать все, чтобы выйти на Мундиаль.

Норвегия

 

Команда Столе Сольбаккена, которая пролетела мимо Евро-2020, в отборе на ЧМ-2022 победила Гибралтар (дважды), Черногорию и Латвию, сыграла вничью с Нидерландами и проиграла Турции. В итоге у норвежцев есть отличный шанс впервые с 1998 года пробиться на главный турнир четырехлетия.

Ощутимой потерей для «сверлы», конечно, будет отсутствие Эрлинга Холанда, который пропустит октябрьские матчи своей сборной из-за травмы. Также не помогут команде Александр Сорлот и Джошуа Кинг.

История встреч

 

Национальные команды провели между собой только девять матчей. Преимущество на стороне Турции, которая выиграла пять раз. Два раза победила Норвегия и дважды была зафиксирована ничья.

В матче второго тура, который состоялся 27 марта, турки одержали победу со счетом 3:0.

Ориентировочные составы

Турция: Чакыр, Молдюр, Демираль, Кабак, Айхан, Кекчу, Чалханоглу, Туфан, Караман, Ундер, Йылмаз.

Норвегия: Нюланд, Педерсен, Ханче-Ольсен, Айер, Мелинг, Эдегор, Берг, Торстведт, Эльюнусси, Дэли, Хауге.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.50 по линии Parimatch.

8 октября, пятница

Турция - Норвегия
Стамбул. Стадион «Улкер». 21:45
ТВ-трансляция - Футбол 1
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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