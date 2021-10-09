ФОТО. Тренировка сборной на арене-бомбоубежище. Петраков настроен серьезно

9 октября в 19:00 состоится матч отбора ЧМ-2022 между Финляндией и Украиной

  • 09.10.2021 00:45
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ФОТО. Тренировка сборной на арене-бомбоубежище. Петраков настроен серьезно
© УАФ. Александр Петраков

Сборная Украины провела тренировку на поле Олимпийского стадиона в Хельсинки. Это сооружение поражает мощным бетонным перекрытием и толстенными деревянными дверями.

Дело в том, что стадион, реновация которого состоялась пять лет назад и стоила 300 млн евро, сконструирован так, чтобы в случае необходимости выполнять функцию бомбоубежища. И в этом многофункциональность спортивного комплекса не исчерпывается. Кроме того, что стадион сам по себе легкоатлетический, в своих подземных недрах он может принять немало игровых видов спорта под крышей – от бадминтона до гандбола с баскетболом, чьи представители с успехом играют на минус втором уровне. А еще в подтрибунном пространстве есть тренировочные легкоатлетические дорожки.

Футбольные раздевалки размещены на «–1», поэтому, чтобы выйти на поверхность, игроки быстро выбегают массивными бетонными лестницами. Кстати, путь неблизкий – чтобы добраться к полю из раздевалки, понадобится одна минута спокойной ходьбы. И вот, наконец, воздух. Поскольку в это время в Финляндии темнеет быстрее, чем в Украине, сине-желтые тренировались уже при темном небосводе и ярком освещении. К слову, освещение здесь расположено довольно низко, и свет бьет в глаза, поэтому к этому обстоятельству также следует приспособиться.

А вот травяное покрытие произвело отличное впечатление. После разминки, проведенной тренером по физподготовке и реабилитации Вячеславом Руженцевым, команда провела предматчевую тренировку. Традиционное дело за день до матча – вычитывание деталей тактического построения на игру. Тренерский штаб практически определился с составом на матч. Александр Петраков выберет 23 исполнителей, которые попадут в заявку на отборочный поединок.

Игроки поработали интенсивно с желанием – все понимают важность встречи и силу оппонента. К слову, из 30 тысяч мест на Олимпийском может быть заполнено 90 процентов, и все эти 29 тысяч билетов продано. Поэтому на игре Финляндия – Украина ожидается аншлаг. Интересно, что среди болельщиков будет около 2 тысяч украинцев, работающих или проживающих в Финляндии. Итак, у украинской команды будет поддержка и на гостевом стадионе.

ФОТО. Тренировка сборной на арене-бомбоубежище, 08.10.2021

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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