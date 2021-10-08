ФОТО. Какой там микроклимат? Тренировка сборной Петракова за день до игры

Матч отбора ЧМ-2022 между Финляндией и Украиной пройдет 9 октября

  • 08.10.2021 23:08
  • 2977 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Какой там микроклимат? Тренировка сборной Петракова за день до игры
© УАФ

9 октября в 19:00 национальная сборная Украины проведет матч квалификации ЧМ-2022 против команды Финляндии.

8 октября главный тренер сине-желтых Александр Петраков дал резонансную пресс-конференцию.

На предматчевой тренировке сборной Украины первые 15 минут были открытыми для СМИ.

ФОТО. Какой там микроклимат? Тренировка сборной Петракова за день до игры

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    WildeKater
    online
    WildeKater, 08.10.2021 23:26
    +1
    Смотрим источник и всё ясно.
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    norma_zap
    online
    norma_zap, 08.10.2021 23:17
    +3
    А что не так на фотографиях?
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