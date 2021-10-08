Исландия
1 : 1
Армения
08.10.2021, FT

Армения не проиграла в Исландии, Северная Македония разбила Лихтенштейн

В группе Германии состоялись еще два матча

  • 08.10.2021 23:37
  • 90 просмотров
  • 0 комментариев
Армения не проиграла в Исландии, Северная Македония разбила Лихтенштейн
© Football Federation of Armenia

Состоялись еще два матча отбора ЧМ-2022 в группе J.

Северная Македония разбила на выезде Лихтенштейн, а Исландия не сумела обыграть в домашних стенах Армению.

Еще в одном матче Германия с трудом дожала Румынию.

Квалификация ЧМ-2022. Группа J

Лихтенштейн – Северная Македония – 0:4
Голы: 0:1 – 39 Велкоски, 0:2 – 66, пенальти Алиоски, 0:3 – 74 Николов, 0:4 – 83 Чурлинов.

Исландия – Армения – 1:1
Голы: 0:1 – 35 Оганесян, 1:1 – 77 Йоуханнессон.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности