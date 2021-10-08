Армения не проиграла в Исландии, Северная Македония разбила Лихтенштейн

Состоялись еще два матча отбора ЧМ-2022 в группе J.
Северная Македония разбила на выезде Лихтенштейн, а Исландия не сумела обыграть в домашних стенах Армению.
Еще в одном матче Германия с трудом дожала Румынию.
Квалификация ЧМ-2022. Группа J
Лихтенштейн – Северная Македония – 0:4
Голы: 0:1 – 39 Велкоски, 0:2 – 66, пенальти Алиоски, 0:3 – 74 Николов, 0:4 – 83 Чурлинов.
Исландия – Армения – 1:1
Голы: 0:1 – 35 Оганесян, 1:1 – 77 Йоуханнессон.
Источник — Sport.ua
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