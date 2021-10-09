8 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Лихтенштейн проиграл Северной Македонии (0:4).
Голы: Велковски, 39, Алиоски, 66 (пен), Николов, 74, Чурлинов, 83.
Лихтенштейн – Северная Македония – 0:4. Видео голов и обзор матча
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарко Чурлинов (Северная Македония).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Бобан Николов (Северная Македония).
|66'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эзган Алиоски (Северная Македония).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарко Велкоски (Северная Македония).
Источник — Sport.ua
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