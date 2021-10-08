Сергей КРИВЦОВ: «У нас есть кем заменить Миколенко»

Защитник сборной Украины – о предстоящем матче с финнами

  • 08.10.2021 20:35
  • 436 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей КРИВЦОВ: «У нас есть кем заменить Миколенко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией.
 
«Травмированные? Я думаю, что это не скажется. Хотя вы правы: мы действительно потеряли ряд хороших футболистов, которых нам не будет хватать. Но полагаю, что тренерский штаб найдет, кем их заменить.
 
У нас нет проблем с игроками. Среди защитников все живы-здоровы. Да, Миколенко выбыл из строя, однако его есть кем заменить», – сказав Кривцов.

Матч с Финляндией состоится в субботу, начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 08.10.2021 21:02
    0
    Миколенко должен сидеть в тюр.... ой, извините.... в ДКГ
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