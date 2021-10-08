Сергей КРИВЦОВ: «У нас есть кем заменить Миколенко»

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией.
«Травмированные? Я думаю, что это не скажется. Хотя вы правы: мы действительно потеряли ряд хороших футболистов, которых нам не будет хватать. Но полагаю, что тренерский штаб найдет, кем их заменить.
У нас нет проблем с игроками. Среди защитников все живы-здоровы. Да, Миколенко выбыл из строя, однако его есть кем заменить», – сказав Кривцов.
Матч с Финляндией состоится в субботу, начало в 19:00 по Киеву.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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