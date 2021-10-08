Журналист: «Давайте не будем размусоливать тему Малиновского»

Андрей Шахов предложил поддержать главного тренера сборной Украины

  • 08.10.2021 20:15
  • 1397 просмотров
  • 4 комментария
Журналист: «Давайте не будем размусоливать тему Малиновского»
© УАФ. Александр Петраков (в центре)

Футбольный журналист Андрей Шахов предложил поддержать главного тренера сборной Александра Петракова в преддверии важных матчей национальной команды против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября) в квалификации ЧМ-2022:

«Малиновский был ведущим игроком сборной при Шевченко. Он здорово начал сезон в «Аталанте». Но у каждого тренера свои взгляды на футбол, на игру команды. Петраков – не враг самому себе, и он лучше знает суть или конфликта, или назовем проще, недопонимания с Малиновским.

Давайте доверять тренеру, единственному футбольному наставнику в нашей стране, который сделал свою команду чемпионом мира, в его решении. Критика, обрушившаяся на Петракова со всех сторон, не остается незамеченной в сборной. И это перед двумя ключевыми матчами. 

Прошу всех недовольных: давайте успокоимся и будем судить по результатам двух оставшихся матчей. Сыграют неудачно – тогда и будем размусоливать тему Малиновского. А сейчас подобная критика точно не идет сборной на пользу. Я лично верю в ребят, в тренеров, в команду».

Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladdal
    Vladdal, 08.10.2021 20:39
    -1
    FunnyCat_, 08.10.2021 20:33
    Да кому нужен этот Малиновский он не уровень сбороной,вот моего любимого Буяльского нет это потеря
    Буяльский любимый? А у меня жена
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 08.10.2021 20:33
    -3
    Да кому нужен этот Малиновский он не уровень сбороной,вот моего любимого Буяльского нет это потеря
    Ссылка
    PETP0
    online
    PETP0, 08.10.2021 20:32
    0
    «Давайте не будемо «мусолити» Маліновського»
    Ссылка
    robot61
    online
    robot61, 08.10.2021 20:22
    +4
    Его настрой правильный!!! Говорю как тренер с международным опытом работы(не футбол)
    Его состояние и подход передастся игрокам 100%.Зина ходит по полю с Чехами и улыбается после не забитого им мяча ! Х В А Т И Т !!! Завтра получим все ответы ! А пока все что делает Петраков-ПРАВИЛЬНО !!!
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