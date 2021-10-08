Журналист: «Давайте не будем размусоливать тему Малиновского»

Футбольный журналист Андрей Шахов предложил поддержать главного тренера сборной Александра Петракова в преддверии важных матчей национальной команды против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября) в квалификации ЧМ-2022:

«Малиновский был ведущим игроком сборной при Шевченко. Он здорово начал сезон в «Аталанте». Но у каждого тренера свои взгляды на футбол, на игру команды. Петраков – не враг самому себе, и он лучше знает суть или конфликта, или назовем проще, недопонимания с Малиновским.

Давайте доверять тренеру, единственному футбольному наставнику в нашей стране, который сделал свою команду чемпионом мира, в его решении. Критика, обрушившаяся на Петракова со всех сторон, не остается незамеченной в сборной. И это перед двумя ключевыми матчами.

Прошу всех недовольных: давайте успокоимся и будем судить по результатам двух оставшихся матчей. Сыграют неудачно – тогда и будем размусоливать тему Малиновского. А сейчас подобная критика точно не идет сборной на пользу. Я лично верю в ребят, в тренеров, в команду».