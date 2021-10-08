Тренер Ньюкасла: «Я бы хотел продолжить работу»

После смены владельца «Ньюкасл» уже начал поиски нового тренера, который бы соответствовал амбициям клуба. Однако нынешний наставник «Сорок» Стив Брюс признался, что хочет получить шанс зарекомендовать себя:

«Я бы хотел продолжить работу, получить шанс показать новым владельцам свои навыки. Но надо оставаться реалистом: они могут захотеть назначить нового тренера с самого начала. Обычно новые владельцы так и поступают. Я уже давно в футболе и знаю об этом.

Решение не от меня зависит, я принимаю это и приму то, что будет дальше. Мне нужно дождаться разговора с ответственными людьми. Если я в «Ньюкасле» не дойду до 1000 матчей за карьеру, то можно будет сказать, что такое могло случиться лишь со мной. Но я не думаю, что это будет жестоко по отношению ко мне. Это просто футбол.

Дело тут не во мне. Я с первого дня говорил, что покупка клуба – лучшее, что могло с ним произойти. Если этот прекрасный клуб сделает шаг вперед, я буду только рад.

Я действительно надеюсь, что начинается новая эпоха, и нельзя не быть взволнованным, читая, сколько у саудовцев денег».