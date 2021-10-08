Тренер Ньюкасла: «Я бы хотел продолжить работу»

Стив Брюс – о своем будущем

  • 08.10.2021 16:24
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Тренер Ньюкасла: «Я бы хотел продолжить работу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Брюс

После смены владельца «Ньюкасл» уже начал поиски нового тренера, который бы соответствовал амбициям клуба. Однако нынешний наставник «Сорок» Стив Брюс признался, что хочет получить шанс зарекомендовать себя:

«Я бы хотел продолжить работу, получить шанс показать новым владельцам свои навыки. Но надо оставаться реалистом: они могут захотеть назначить нового тренера с самого начала. Обычно новые владельцы так и поступают. Я уже давно в футболе и знаю об этом.

Решение не от меня зависит, я принимаю это и приму то, что будет дальше. Мне нужно дождаться разговора с ответственными людьми. Если я в «Ньюкасле» не дойду до 1000 матчей за карьеру, то можно будет сказать, что такое могло случиться лишь со мной. Но я не думаю, что это будет жестоко по отношению ко мне. Это просто футбол.

Дело тут не во мне. Я с первого дня говорил, что покупка клуба – лучшее, что могло с ним произойти. Если этот прекрасный клуб сделает шаг вперед, я буду только рад.

Я действительно надеюсь, что начинается новая эпоха, и нельзя не быть взволнованным, читая, сколько у саудовцев денег».

Источник — The Telegraph

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