В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Уругвая на своем поле сыграла вничью с национальной командой Колумбии со счетом 0:0.
Источник — Sport.ua
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В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Уругвая на своем поле сыграла вничью с национальной командой Колумбии со счетом 0:0.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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