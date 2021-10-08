Аргентина не смогла обыграть Парагвай, Бразилия одолела Венесуэлу

В рамках 11-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 состоялось пять матчей. Сборная Бразилии на выезде разобралась с Венесуэлой, Аргентина не смогла обыграть Парагвай. Также победы на счету Эквадора и Перу.

В еще одном матче Уругвай и Колумбия поделили очки.

Квалификация ЧМ-2022

Перу – Чили – 2:0

Голы: Куэва, 35, Пенья, 64.

Венесуэла – Бразилия – 1:3

Голы: Рамирес, 11 – Маркиньос, 71, Габриэл, 85 (пен), Антони, 95.

Эквадор – Боливия – 3:0

Голы: Эстрада, 14, Валенсия, 17, 19.

Парагвай – Аргентина – 0:0

Уругвай – Колумбия – 0:0

Турнирная таблица