Аргентина не смогла обыграть Парагвай, Бразилия одолела Венесуэлу

В рамках 11-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 состоялось пять матчей. Сборная Бразилии на выезде разобралась с Венесуэлой, Аргентина не смогла обыграть Парагвай. Также победы на счету Эквадора и Перу.
В еще одном матче Уругвай и Колумбия поделили очки.
Квалификация ЧМ-2022
Перу – Чили – 2:0
Голы: Куэва, 35, Пенья, 64.
Венесуэла – Бразилия – 1:3
Голы: Рамирес, 11 – Маркиньос, 71, Габриэл, 85 (пен), Антони, 95.
Эквадор – Боливия – 3:0
Голы: Эстрада, 14, Валенсия, 17, 19.
Парагвай – Аргентина – 0:0
Уругвай – Колумбия – 0:0
Источник — Sport.ua
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