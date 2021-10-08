Венесуэла
1 : 3
Бразилия
08.10.2021, FT

Аргентина не смогла обыграть Парагвай, Бразилия одолела Венесуэлу

Состоялись матчи квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

  • 08.10.2021 07:12
  • 1031 просмотр
  • 1 комментарий
Аргентина не смогла обыграть Парагвай, Бразилия одолела Венесуэлу
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 11-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 состоялось пять матчей. Сборная Бразилии на выезде разобралась с Венесуэлой, Аргентина не смогла обыграть Парагвай. Также победы на счету Эквадора и Перу. 

В еще одном матче Уругвай и Колумбия поделили очки.

Квалификация ЧМ-2022

Перу – Чили – 2:0
Голы: Куэва, 35, Пенья, 64.

Венесуэла – Бразилия – 1:3
Голы: Рамирес, 11 – Маркиньос, 71, Габриэл, 85 (пен), Антони, 95.

Эквадор – Боливия – 3:0
Голы: Эстрада, 14, Валенсия, 17, 19.

Парагвай – Аргентина – 0:0
Уругвай – Колумбия – 0:0

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 08.10.2021 08:34
    0
    Меся ні в ПСЖ ні в збірній.....🤣🤣🤣🤣
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