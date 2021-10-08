Эквадор
3 : 0
Боливия
08.10.2021, FT

Эквадор — Боливия — 3:0. Блицкриг хозяев. Видео голов и обзор матча

Хозяева всухую разгромили гостей в поединке отбора на ЧМ-2022

  • 08.10.2021 11:08
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Эквадор — Боливия — 3:0. Блицкриг хозяев. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Эквадора дома разбила Боливию со счетом 3:0. Все свои мячи Эквадор забил еще до 20-й минуты встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Эквадор — Боливия — 3:0
Голы: Эстрада, 14, Валенсия, 17, 19

События матча
19' ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
17' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эквадор.
14' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эквадор.

Источник — YouTube

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