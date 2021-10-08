В поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Эквадора дома разбила Боливию со счетом 3:0. Все свои мячи Эквадор забил еще до 20-й минуты встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Эквадор — Боливия — 3:0
Голы: Эстрада, 14, Валенсия, 17, 19
События матча
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эквадор.
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эквадор.
Источник — YouTube
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