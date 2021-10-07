Яя Туре может возглавить румынский клуб

38-летний ивуарийский тренер Яя Туре предложил свои услуги клубу высшего дивизиона чемпионата Румынии «Сепcи».

Руководство клуба пока что сомневается: они хотят видеть во главе команды тренера с опытом работы в чемпионате Румынии. Кроме Яя Туре, свои услуги «Сепси» предложили именитые итальянцы Кристиан Пануччи и Вальтер Дзенга.

Сейчас Яя Туре входит в тренерский штаб российского «Ахмата». Ранее он был ассистентом Игоря Климовского в «Олимпике».

В качестве игрока Яя Туре защищал цвета «Металлурга» из Донецка. Больше всего известен по выступлениям за «Манчестер Сити» и «Барселону».