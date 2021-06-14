ОФИЦИАЛЬНО. Яя Туре стал тренером Ахмата

Ивуариец покинул «Олимпик» и перебрался в Россию

  • 14.06.2021 14:53
  • 1375 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Яя Туре стал тренером Ахмата
© Профутбол. Яя Туре

38-летний ивуарийский специалист Яя Туре продолжит карьеру в России. Экс-игрок «Барселоны» и «Ман Сити» войдет в тренерский штаб клуба «Ахмат» Грозный.

Главным тренером команды является Андрей Талалаев. Туре подписал контракт до конца сезона 2021/22. 

В прошлом сезоне «Ахмат» занял 11-е место в Российской Премьер-лиге.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Туре работал в «Олимпике», но в мае он покинул донецкий клуб.

За свою футбольную карьеру ивуариец играл за «Беверен», «Металлург» (Донецк), «Монако», «Олимпиакос», «Барселону», «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Crassus1
    online
      Crassus1, 14.06.2021 14:57
    0
    Камикадзе
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 14.06.2021 14:57
    0
    Камикадзе
    Ссылка
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