ОФИЦИАЛЬНО. Яя Туре стал тренером Ахмата

38-летний ивуарийский специалист Яя Туре продолжит карьеру в России. Экс-игрок «Барселоны» и «Ман Сити» войдет в тренерский штаб клуба «Ахмат» Грозный.

Главным тренером команды является Андрей Талалаев. Туре подписал контракт до конца сезона 2021/22.

В прошлом сезоне «Ахмат» занял 11-е место в Российской Премьер-лиге.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Туре работал в «Олимпике», но в мае он покинул донецкий клуб.

За свою футбольную карьеру ивуариец играл за «Беверен», «Металлург» (Донецк), «Монако», «Олимпиакос», «Барселону», «Манчестер Сити».