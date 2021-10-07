В четверг, 7 октября, состоится матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыграют национальные сборные Бельгии и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Бельгия – Франция. Полуфинал Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция