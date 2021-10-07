В четверг, 7 октября, состоится матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыграют национальные сборные Бельгии и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Бельгия – Франция. Полуфинал Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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