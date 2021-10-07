Михаил МУДРИК: «В составе сборной Франции никого не боимся»

На открытой тренировке молодежной сборной Украины накануне выездного матча с командой Франции в рамках отбора Евро-2023 (U-21) с журналистами пообщался полузащитник сине-желтых Михаил Мудрик.



- Михаил, какие твои ожидания от матча с французами?

- Не люблю говорить о каких-то ожиданиях перед игрой. Команда тщательно готовится. Верю, что нам удастся подойти к этому поединку в своих лучших кондициях.



- В прошлом матче за «молодежку» ты отличился классным голом со штрафного...

- Да, хорошо удалось пробить, причем этот гол стал победным. Но это уже в прошлом. Сейчас все мысли о матче с Францией, в котором мы стремимся достичь положительного результата.



- Хватит опыта сине-желтым в противостоянии с такой сильной сборной?

- Победа не всегда достается команде, которая имеет больше опыта. Есть еще много разных составляющих, за счет которых можно достигать не только результата, но и демонстрировать качественный футбол.



- Кого опасаетесь в составе сборной Франции?

- Никого. Мы уважаем этого соперника. Да, у них много исполнителей, которые выступают в сильных европейских клубах, но они такие же футболисты, как и мы, поэтому будем стараться показать тот футбол, который принес бы нам положительный результат.



- По сравнению с сентябрьским сбором состав «молодежки» сильно не изменился. Это плюс?

- Безусловно. Для лучшей сыгранности это то, что нужно.



- На сборную Фарерских островов еще не смотрели?

- Нет. К матчу с этой сборной начнем уже готовиться после Франции.

Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023