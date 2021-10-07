Михаил МУДРИК: «В составе сборной Франции никого не боимся»

На открытой тренировке молодежной сборной Украины накануне выездного матча с командой Франции в рамках отбора Евро-2023 (U-21) с журналистами пообщался полузащитник сине-желтых Михаил Мудрик.
- Михаил, какие твои ожидания от матча с французами?
- Не люблю говорить о каких-то ожиданиях перед игрой. Команда тщательно готовится. Верю, что нам удастся подойти к этому поединку в своих лучших кондициях.
- В прошлом матче за «молодежку» ты отличился классным голом со штрафного...
- Да, хорошо удалось пробить, причем этот гол стал победным. Но это уже в прошлом. Сейчас все мысли о матче с Францией, в котором мы стремимся достичь положительного результата.
- Хватит опыта сине-желтым в противостоянии с такой сильной сборной?
- Победа не всегда достается команде, которая имеет больше опыта. Есть еще много разных составляющих, за счет которых можно достигать не только результата, но и демонстрировать качественный футбол.
- Кого опасаетесь в составе сборной Франции?
- Никого. Мы уважаем этого соперника. Да, у них много исполнителей, которые выступают в сильных европейских клубах, но они такие же футболисты, как и мы, поэтому будем стараться показать тот футбол, который принес бы нам положительный результат.
- По сравнению с сентябрьским сбором состав «молодежки» сильно не изменился. Это плюс?
- Безусловно. Для лучшей сыгранности это то, что нужно.
- На сборную Фарерских островов еще не смотрели?
- Нет. К матчу с этой сборной начнем уже готовиться после Франции.
Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
Источник — Украинская ассоциация футбола
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