Эдуард СОБОЛЬ: «Будет непросто, но сделаем все, чтобы добыть шесть очков»

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о подготовке к матчу отбора на ЧМ-2022 против Финляндии:

«Соперники непростые. И болельщики, и сами игроки ждут победы. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы получить шесть очков. Это будет нелегко, но подготовка идет хорошо. Думаю, все ребята будут готовы к матчам.

В сборной всегда высокая конкуренция. Я желаю здоровья Виталию Миколенко, чтобы он быстрее вернулся в строй. Конкуренция - это всегда хорошо, поскольку ты прогрессируешь. У нас достаточно футболистов, которые могут заменить друг друга. Готовимся и настраиваемся на яркие и тяжелые матчи», - сказал Соболь.

Матч Финляндия - Украина пройдет 9 октября в Хельсинки.

Ранее стала известна бригада арбитров матча Финляндия - Украина.