Известна бригада арбитров матча Финляндия – Украина

На матче отборочного турнира ЧМ-2022 Финляндия - Украина будет работать испанский судейская бригада во главе с 37-летним Хесусом Хилем Мансано.
На линиях ему будут помогать Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Четвертый арбитр - Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Обязанности арбитра VAR выполнять Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, а его ассистента - Хавьер Эстрада Фернандес. Судейский наблюдатель - Доменико Мессина (Италия). Делегат УЕФА - Аристедис Ставропулос (Греция).
Матч состоится 9 октября в Хельсинки на «Олимпийском стадионе». Начало в 19:00 по Киеву.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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