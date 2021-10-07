Известна бригада арбитров матча Финляндия – Украина

На матче отбора ЧМ-2022 будут работать испанские судьи

  • 07.10.2021 12:24
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  • 1 комментарий
Известна бригада арбитров матча Финляндия – Украина
© УЕФА. Хесус Хиль Мансано

На матче отборочного турнира ЧМ-2022 Финляндия - Украина будет работать испанский судейская бригада во главе с 37-летним Хесусом Хилем Мансано.
 
На линиях ему будут помогать Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Четвертый арбитр - Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Обязанности арбитра VAR выполнять Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, а его ассистента - Хавьер Эстрада Фернандес. Судейский наблюдатель - Доменико Мессина (Италия). Делегат УЕФА - Аристедис Ставропулос (Греция).
 
Матч состоится 9 октября в Хельсинки на «Олимпийском стадионе». Начало в 19:00 по Киеву.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Azaka
    online
    Azaka, 07.10.2021 12:26
    -2
    Ось і все. 1:1 і наша мета хер знає когда
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