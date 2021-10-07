Александр БАБИЧ: «На моих игроков давил результат, но мы победили»

Наставник «Кривбасса» проанализировал игру своей команды против «Волыни»

  • 07.10.2021 09:38
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Александр БАБИЧ: «На моих игроков давил результат, но мы победили»
© Футбол 1/2/3. Александр Бабич

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич прокомментировал победу над луцкой «Волынью» (2:1) в матче 12 тура Первой лиги Украины.

«Главное - у нас есть результат. Это основополагающее, чего мы хотели добиться сегодня. После череды неудачных игр на ребят давил результат. Было много нервозности. Хотя, нужно отметить, что и команда соперника во втором тайме заставила нас думать и про оборону. После игры я поблагодарил ребят, так как понимаю, что за такое короткое время очень тяжело что-то поменять. Мною была проделана работа по психологической подготовке и организации игры в прессинге. Это дало результат», - сказал Бабич.

Источник — Футбол 1/2/3

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