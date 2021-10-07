Александр БАБИЧ: «На моих игроков давил результат, но мы победили»

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич прокомментировал победу над луцкой «Волынью» (2:1) в матче 12 тура Первой лиги Украины.

«Главное - у нас есть результат. Это основополагающее, чего мы хотели добиться сегодня. После череды неудачных игр на ребят давил результат. Было много нервозности. Хотя, нужно отметить, что и команда соперника во втором тайме заставила нас думать и про оборону. После игры я поблагодарил ребят, так как понимаю, что за такое короткое время очень тяжело что-то поменять. Мною была проделана работа по психологической подготовке и организации игры в прессинге. Это дало результат», - сказал Бабич.