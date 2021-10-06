Кривбасс – Волынь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 октября в 15:30 проходит поединок 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Видеотрансляция матча: «Кривбасс» Кривой Рог – «Волынь» Луцк.
Источник — Sport.ua
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6 октября в 15:30 проходит поединок 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Видеотрансляция матча: «Кривбасс» Кривой Рог – «Волынь» Луцк.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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