Сегодня, 6 октября «Кривбасс» в 12-м туре Первой лиги дома обыграл «Волынь» - 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кобзар (Волынь).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Вагнер Гонсалвез (Кривбасс).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Щедрый (Кривбасс).
Источник — Sport.ua
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