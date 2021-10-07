ВИДЕО. Дневник сборной. Как Петраков настраивает команду на Финляндию

Сборная Украины на тренировочном сборе работает с большим желанием и позитивным настроем, который традиционно царит в главной команде страны. Конкуренция за место в составе – на высшем уровне: и опытные сборники, и амбициозные новички одинаково стремятся показать тренерскому штабу свои лучшие качества.

Занятия идут с задачами различной направленности – и в такт этом и разная погода: утром – по-весеннему солнечная, а вечером – с осенним холодом. Неизменным остается одно – концентрация и самоотдача всех 24-х игроков, работающих в лагере сине-желтых.

6 октября утром внимание было уделено игре при выполнении стандартных положений – и при защитных, и при атакующих действиях. А вечером тактические наработки происходили в реальных игровых условиях, что позволило оценить, насколько игроки готовы выполнять требования главного тренера и его помощников.

7 октября утром сборная проведет заключительное тренировки киевского этапа октябрьского сбора: как и все предыдущие, оно пройдет на поле УТК им. В. Банникова. После этого сине-желтые вернутся в отель «Опера», пообедают, соберут чемоданы и уедут в международный аэропорт Борисполь. Вылет чартера в Хельсинки назначен на 16:45.

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