ВИДЕО. Дневник сборной. Как Петраков настраивает команду на Финляндию

7 октября в 16:45 сине-желтые из Борисполя вылетят в Хельсинки

  • 07.10.2021 00:35
  • 469 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Дневник сборной. Как Петраков настраивает команду на Финляндию
© УАФ

Сборная Украины на тренировочном сборе работает с большим желанием и позитивным настроем, который традиционно царит в главной команде страны. Конкуренция за место в составе – на высшем уровне: и опытные сборники, и амбициозные новички одинаково стремятся показать тренерскому штабу свои лучшие качества.

Занятия идут с задачами различной направленности – и в такт этом и разная погода: утром – по-весеннему солнечная, а вечером – с осенним холодом. Неизменным остается одно – концентрация и самоотдача всех 24-х игроков, работающих в лагере сине-желтых.

6 октября утром внимание было уделено игре при выполнении стандартных положений – и при защитных, и при атакующих действиях. А вечером тактические наработки происходили в реальных игровых условиях, что позволило оценить, насколько игроки готовы выполнять требования главного тренера и его помощников.

7 октября утром сборная проведет заключительное тренировки киевского этапа октябрьского сбора: как и все предыдущие, оно пройдет на поле УТК им. В. Банникова. После этого сине-желтые вернутся в отель «Опера», пообедают, соберут чемоданы и уедут в международный аэропорт Борисполь. Вылет чартера в Хельсинки назначен на 16:45.

ВИДЕО. Дневник сборной. Как Петраков настраивает команду на Финляндию

ФОТО. Тренировка сборной Украины, 06.10.2021

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 07.10.2021 01:45 (изменен)
    0
    LomUs17, 07.10.2021 01:36
    А Педраков всё лыбится. Что-то встёгивает пацанам, поучает, как-будто сам не один сезон провёл на высоком уровне. А на деле его собственная карьера - это "Колхозник" во второй лиге и любители. Ну что он им нового может рассказать??? Детей и юношей тренировать ему - самое то.
    А что можно рассказать людям, которые в большинстве своем с трудом среднюю школу заканчивают? Или вы думаете футболисты - какие-то интеллектуалы? Кстати Шевченко чем им подошел - тем, что он такого же уровня личностного развития, уровень интеллекта - понтовщика-троечника из Оболонских трущоб. Если бы Лобановский мозги не вставил в плане отношения к делу... то толку было бы мало. Заслуга в реализации игрока Шевченко - это прежде всего Лобановский.
    -
    Не стоит унижать Петракова, он - честный и достойный мужчина, который своим трудом и результатами доказал свою квалификацию. Да, он со своими особенностями, но они есть у всех.
    Ссылка
    LomUs17
    online
    LomUs17, 07.10.2021 01:36
    -4
    А Педраков всё лыбится. Что-то встёгивает пацанам, поучает, как-будто сам не один сезон провёл на высоком уровне. А на деле его собственная карьера - это "Колхозник" во второй лиге и любители. Ну что он им нового может рассказать??? Детей и юношей тренировать ему - самое то.
    Ссылка
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