Беленюк о лого Евро-2024 с украинским Крымом: «Тут и обсуждать нечего»

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк не понимает, чем недовольны россияне, которые возмущены тем, что на лого Евро-2024 Крым показан как территория Украины.
«Возмущение российских политиков? Для меня тут и обсуждать нечего, потому что все правильно, Крым - это Украина», - сказал Беленюк.
Во вторник организаторы Евро-2024, который пройдет в Германии, показали официальную символику турнира.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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