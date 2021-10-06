Беленюк о лого Евро-2024 с украинским Крымом: «Тут и обсуждать нечего»

Беленюк поддерживает решение организаторов

  • 06.10.2021 23:11
  • 716 просмотров
  • 1 комментарий
Беленюк о лого Евро-2024 с украинским Крымом: «Тут и обсуждать нечего»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк не понимает, чем недовольны россияне, которые возмущены тем, что на лого Евро-2024 Крым показан как территория Украины.

«Возмущение российских политиков? Для меня тут и обсуждать нечего, потому что все правильно, Крым - это Украина», - сказал Беленюк.

Во вторник организаторы Евро-2024, который пройдет в Германии, показали официальную символику турнира.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 06.10.2021 23:19
    +1
    Крым вернется надо чуть подождать-карлика Пу скоро свои сожрут
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