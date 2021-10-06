Все из-за Крыма. Депутат Госдумы обвинил УЕФА в русофобии

В России снова недовольны картой Украины

  • 06.10.2021 16:31
  • 1168 просмотров
  • 7 комментариев
Все из-за Крыма. Депутат Госдумы обвинил УЕФА в русофобии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера УЕФА презентовал логотип Евро-2024. В презентационном ролике показана карта Европы, на которой полуостров Крым изображен как часть территории Украины.

В России это вызвало очередную порцию возмущения. Своим мнением поделился скандальный депутат Госдумы Дмитрий Свищев:

«К сожалению, русофобское настроение добралось и до УЕФА. Уважаемая футбольная организация пренебрегает мнением граждан Крыма, которые давно сделали свой выбор. Два варианта: либо это сделано по незнанию, что маловероятно, либо они попросту не хотят ругаться с Украиной. Вы же знаете, как наши соседи начинают нервничать в подобной ситуации.

На месте РФС подготовил бы письмо с объяснением ситуации. Если футбольные чиновники не знают, что Крым является территорией России, значит, надо поставить их в известность. Может, они по старинке живут и не читают новости? Или плохо знают историю? Ведь с момента присоединения прошло семь лет!».

Источник — Чемпионат

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    samird
    samird, 06.10.2021 17:08
    +1
    Олексій Коваль, 06.10.2021 16:35
    Ценй дебіл не розуміє, що весь світ не вмзнає анексію
    Да всё он понимает. Он вещает для своего "электората" - хочет и дальше заседать.
    Ссылка
    KARABAS55
    KARABAS55, 06.10.2021 17:06
    +1
    Дело в том что уже все люди в Крыму не хотят быть частью мордора. Горят пердаки у лаптевых)
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 06.10.2021 17:02
    +2
    Крымчане в своем большинстве сами не признают Крым российским но сделать ничего не могут
    Ссылка
    Yalta
    online
    Yalta, 06.10.2021 16:46
    +7
    Слава Украине!Привет из Ялты!!!!
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 06.10.2021 16:37
    +5
    Юридически Крым никто не признал.
    А значит нет смысла чемпионату выпрыгивать из джинс
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
    Олексій Коваль, 06.10.2021 16:35
    +6
    Ценй дебіл не розуміє, що весь світ не вмзнає анексію
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 06.10.2021 16:34
    -5
    Вот что пауза на сборные делает, не хватает жирных тем для комментов.
    Вперёд диванные войска вперёд родимые
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности