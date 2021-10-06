Все из-за Крыма. Депутат Госдумы обвинил УЕФА в русофобии

Вчера УЕФА презентовал логотип Евро-2024. В презентационном ролике показана карта Европы, на которой полуостров Крым изображен как часть территории Украины.
В России это вызвало очередную порцию возмущения. Своим мнением поделился скандальный депутат Госдумы Дмитрий Свищев:
«К сожалению, русофобское настроение добралось и до УЕФА. Уважаемая футбольная организация пренебрегает мнением граждан Крыма, которые давно сделали свой выбор. Два варианта: либо это сделано по незнанию, что маловероятно, либо они попросту не хотят ругаться с Украиной. Вы же знаете, как наши соседи начинают нервничать в подобной ситуации.
На месте РФС подготовил бы письмо с объяснением ситуации. Если футбольные чиновники не знают, что Крым является территорией России, значит, надо поставить их в известность. Может, они по старинке живут и не читают новости? Или плохо знают историю? Ведь с момента присоединения прошло семь лет!».
Источник — Чемпионат
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А значит нет смысла чемпионату выпрыгивать из джинс
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