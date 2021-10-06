Агент Зинченко удивлен, что футболиста критикуют за фото с Хабибом

Алан Прудников увидел на фото только двух топовых спортсменов

  • 06.10.2021 22:43
  • 1370 просмотров
  • 1 комментарий
Агент Зинченко удивлен, что футболиста критикуют за фото с Хабибом
© Instagram. Хабиб Нурмагомедов и Александр Зинченко

Алан Прудников, агент украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, удивлен, что его клиента раскритиковали за фото с экс-чемпионом UFC из России Хабибом Нурмагомедовым.

«Не знаю, кто что видит и комментирует на этих фото?! Я увидел двух топовых спортсменов!», – сказал Алан Прудников.

Напомним, Александр Зинченко встретился с Хабибом Нурмагомедовым на стадионе «Энфилд» во время матча 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (2:2). «Все еще легенда №1 для UFC. Приятно было посмотреть игру и поговорить с тобой, Хабиб», – прокомментировал Зинченко совместные фото.

Украинские болельщики выразили недовольство постом футболиста и раскритиковали Зинченко в комментариях.

Источник — Чемпионат

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vit18
    Vit18, 06.10.2021 23:03
    -1
    Зінченка може виправдати тільки організація разом з Хабібом руху опору в Дагестані
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