Агент Зинченко удивлен, что футболиста критикуют за фото с Хабибом

Алан Прудников, агент украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, удивлен, что его клиента раскритиковали за фото с экс-чемпионом UFC из России Хабибом Нурмагомедовым.

«Не знаю, кто что видит и комментирует на этих фото?! Я увидел двух топовых спортсменов!», – сказал Алан Прудников.

Напомним, Александр Зинченко встретился с Хабибом Нурмагомедовым на стадионе «Энфилд» во время матча 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (2:2). «Все еще легенда №1 для UFC. Приятно было посмотреть игру и поговорить с тобой, Хабиб», – прокомментировал Зинченко совместные фото.

Украинские болельщики выразили недовольство постом футболиста и раскритиковали Зинченко в комментариях.