ФОТО. Зинченко встретился с Хабибом на Энфилде

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко встретился с 33-летним российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым (29-0, 8 КО), бывшим чемпионом UFC в легком весе.

Спортсмены увиделись на стадионе «Энфилд» во время матча 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (2:2).

«Все еще легенда №1 для UFC.

Приятно было посмотреть игру и поговорить с тобой, Хабиб», — прокомментировал Александр совместные фото.

Зинченко не попал в заявку на матч с «Ливерпулем» из-за травмы.