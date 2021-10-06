ФОТО. Зинченко встретился с Хабибом на Энфилде

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко встретился с 33-летним российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым (29-0, 8 КО), бывшим чемпионом UFC в легком весе.
Спортсмены увиделись на стадионе «Энфилд» во время матча 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (2:2).
«Все еще легенда №1 для UFC.
Приятно было посмотреть игру и поговорить с тобой, Хабиб», — прокомментировал Александр совместные фото.
Зинченко не попал в заявку на матч с «Ливерпулем» из-за травмы.
Источник — Instagram
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