ФОТО. Зинченко встретился с Хабибом на Энфилде

Спортсмены посетили матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (2:2)

  • 06.10.2021 14:33
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ФОТО. Зинченко встретился с Хабибом на Энфилде
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко встретился с 33-летним российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым (29-0, 8 КО), бывшим чемпионом UFC в легком весе.

Спортсмены увиделись на стадионе «Энфилд» во время матча 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (2:2).

«Все еще легенда №1 для UFC.

Приятно было посмотреть игру и поговорить с тобой, Хабиб», — прокомментировал Александр совместные фото.

Зинченко не попал в заявку на матч с «Ливерпулем» из-за травмы.

Источник — Instagram

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    Footbolist
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    Footbolist, 06.10.2021 15:28
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