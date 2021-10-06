Италия – Испания. Роберто Манчини и Луис Энрике назвали стартовые составы

6 октября в 21:45 в Милане пройдет полуфинальный поединок Лиги наций

  • 06.10.2021 20:50
  • 1103 просмотра
  • 3 комментария
Италия – Испания. Роберто Манчини и Луис Энрике назвали стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Инсинье и Манчини

В среду, 6 октября, состоится матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыграют национальные сборные Италии и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Италия – Испания. Роберто Манчини и Луис Энрике назвали стартовые составы

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон – Барелла, Жоржиньо, Верратти – Кьеза, Инсинье, Бернардески.

Запас: Сиригу, Мерет, Кьеллини, Калабрия, Локателли, Пеллегрини, Распадори, Берарди, Димарко, Ачерби, Кристанте, Кин.

Испания: Симон – Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Алонсо – Коке, Бускетс, Гави – Сарабия, Торрес, Оярсабаль.

Запас: Де Хеа, Санчес, Мартинес, Хиль, Пино, Роберто, Гарсия, Регилон, Порро, Родри, Форнальс, Мерино.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 06.10.2021 21:15
    0
    🇮🇹🇮🇹🇮🇹
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 06.10.2021 21:11
    0
    Таких ребят можно и посмотреть. А Малиновского ещё не натурализовали?
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
    Олег Молодов, 06.10.2021 21:07
    +1
    🇮🇹
    Ссылка
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