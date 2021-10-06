В среду, 6 октября, состоится матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыграют национальные сборные Италии и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Италия – Испания. Роберто Манчини и Луис Энрике назвали стартовые составы

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон – Барелла, Жоржиньо, Верратти – Кьеза, Инсинье, Бернардески.

Запас: Сиригу, Мерет, Кьеллини, Калабрия, Локателли, Пеллегрини, Распадори, Берарди, Димарко, Ачерби, Кристанте, Кин.

Испания: Симон – Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Алонсо – Коке, Бускетс, Гави – Сарабия, Торрес, Оярсабаль.

Запас: Де Хеа, Санчес, Мартинес, Хиль, Пино, Роберто, Гарсия, Регилон, Порро, Родри, Форнальс, Мерино.