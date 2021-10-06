Матч Украина - Босния пройдет во Львове. Перенос пока не планируется

По информации мэра Львова Андрея Садового, город перейдет в красную карантинную зону не в ближайшие дни, а с 14 октября.

Ранее сообщалось, что матч отбора ЧМ-2022 Украина - Босния могут перенести в Киев, потому что Львов уже сейчас мог оказаться в красной зоне.

Игра должна состояться 12 октября, и если ситуация резко не ухудшится, то матч по плану пройдет во Львове.

До матча с Боснией сборная Украины сыграет против Финляндии на выезде.