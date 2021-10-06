Матч Украина - Босния пройдет во Львове. Перенос пока не планируется

Львов войдет в красную зону после матча

  • 06.10.2021 20:51
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  • 1 комментарий
Матч Украина - Босния пройдет во Львове. Перенос пока не планируется
© uaf.ua

По информации мэра Львова Андрея Садового, город перейдет в красную карантинную зону не в ближайшие дни, а с 14 октября.

Ранее сообщалось, что матч отбора ЧМ-2022 Украина - Босния могут перенести в Киев, потому что Львов уже сейчас мог оказаться в красной зоне.

Игра должна состояться 12 октября, и если ситуация резко не ухудшится, то матч по плану пройдет во Львове.

До матча с Боснией сборная Украины сыграет против Финляндии на выезде.

Источник — Facebook

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Holiday
    online
    Holiday, 06.10.2021 21:00
    -1
    Тогда пускай Босния играет во Львове, а Герцеговина - в Харькове.
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