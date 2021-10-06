В четверг, 7 октября, состоится поединок полуфинала Лиги наций, в котором сборная Бельгии сыграет с национальной командой Франции.
Матч состоится в Турине на стадионе «Ювентус». Стартовый свисток встречи прозвучи в 21:45 по киевскому времени.
Бельгия — Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги наций.
В прямом эфире поединок Бельгия — Франция покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия — Франция.
Источник — Sport.ua
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