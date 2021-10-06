Интер намерен продлить контракт с одним из лидеров

Николо Барелла останется в клубе

  • 06.10.2021 18:48
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Интер намерен продлить контракт с одним из лидеров
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» начал переговоры по поводу нового контракта с полузащитником Николо Бареллой. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны хотят заключить долгосрочное соглашение. При этом спешки в данном вопросе нет, поскольку нынешний контракт Бареллы действует до 2024 года. Хавбека ожидает существенное повышение зарплаты.

Также «Интер» близок к продлению контракт с Лаутаро Мартинесом и работает над новым контрактом для Марцело Брозовича.

Ранее интерес к Барелле проявлял «Реал». Также «Интер» планирует зимой продать Алексиса Санчеса, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне на счету Бареллы 1 гол и 5 голевых передач в 7 матчах Серии А, что делает его лучшим ассистентом лиги.

Источник — Twitter

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