Интер хочет избавиться от Санчеса

Миланский «Интер» намерен в ближайшее время избавиться от 32-летнего чилийского форварда Алексиса Санчеса. Клуб может продать футболиста уже в январе.

Причиной является желание «Интера» разгрузить свою зарплатную ведомость.

Санчес зарабатывает €7 миллионов в год. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Алексис провел за «Интер» четыре матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.