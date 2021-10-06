Интер хочет избавиться от Санчеса

Миланский «Интер» намерен в ближайшее время избавиться от 32-летнего чилийского форварда Алексиса Санчеса. Клуб может продать футболиста уже в январе.
Причиной является желание «Интера» разгрузить свою зарплатную ведомость.
Санчес зарабатывает €7 миллионов в год. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне Алексис провел за «Интер» четыре матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Источник — Gazzetta dello Sport
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