Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА сделал правильно. Крым — украинская территория»

Специалист считает позицию европейской организации взвешенной и верной

  • 06.10.2021 17:37
  • 2132 просмотра
  • 3 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА сделал правильно. Крым — украинская территория»
© УАФ. Мирон Маркевич

Бывший глава Комитета сборных команд Украины и экс-главный тренер Украины по футболу Мирон Маркевич поделился мнением о возмущении российских политиков тем, что УЕФА представил логотип Евро-2024 с картой Украины, в состав которой входит Крым.

«Я считаю, что это взвешенные и правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым ее территория, но международное содружество придерживается другой точки зрения.

УЕФА, что отрадно, продолжает действовать согласно международному праву. Он последователен, поскольку пару лет назад уже были попытки российской стороны включить крымские команды в состав чемпионата России. Но УЕФА наложил на это жесткое вето. И правильно сделал, потому что Крым — это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою четкую и последовательную позицию, которая соответствует и своему уставу, и уставу ООН», — отметил Маркевич.

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 06.10.2021 17:58
    0
    Верно Мирон Богданович..... жаль что политики наши в 2014 в трусы наложили
    Ссылка
    Rebel
    online
    Rebel, 06.10.2021 17:46
    -6
    Ссылка
    bonv
    bonv, 06.10.2021 17:40
    +2
    Крим - Україна!
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