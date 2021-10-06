Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА сделал правильно. Крым — украинская территория»

Бывший глава Комитета сборных команд Украины и экс-главный тренер Украины по футболу Мирон Маркевич поделился мнением о возмущении российских политиков тем, что УЕФА представил логотип Евро-2024 с картой Украины, в состав которой входит Крым.

«Я считаю, что это взвешенные и правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым ее территория, но международное содружество придерживается другой точки зрения.

УЕФА, что отрадно, продолжает действовать согласно международному праву. Он последователен, поскольку пару лет назад уже были попытки российской стороны включить крымские команды в состав чемпионата России. Но УЕФА наложил на это жесткое вето. И правильно сделал, потому что Крым — это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою четкую и последовательную позицию, которая соответствует и своему уставу, и уставу ООН», — отметил Маркевич.

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.