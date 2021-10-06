Кусок дерьма. Фаны Милана вывесили жесткий баннер в адрес Доннаруммы

6 октября сборная Италии сыграет с Испанией в полуфинале Лиги наций. Встреча состоится в Милане.
В преддверии матча фанаты «Милана» разместили в городе баннер, который оскорбляет вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.
Надпись гласит: «Доннарумма, тебе больше никогда не будут рады в Милане, кусок дерьмо».
Напомним, что Доннарумма играл за «Милан» с 2014 по 2021 год. В июле вратарь покинул клуб на правах свободного агента и подписал контракт с ПСЖ, чем разгневал фанатов.
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Источник — Sport.ua
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