Кусок дерьма. Фаны Милана вывесили жесткий баннер в адрес Доннаруммы

6 октября сборная Италии сыграет с Испанией в полуфинале Лиги наций. Встреча состоится в Милане.

В преддверии матча фанаты «Милана» разместили в городе баннер, который оскорбляет вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.

Надпись гласит: «Доннарумма, тебе больше никогда не будут рады в Милане, кусок дерьмо».

Напомним, что Доннарумма играл за «Милан» с 2014 по 2021 год. В июле вратарь покинул клуб на правах свободного агента и подписал контракт с ПСЖ, чем разгневал фанатов.

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