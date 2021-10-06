Кусок дерьма. Фаны Милана вывесили жесткий баннер в адрес Доннаруммы

Болельщики не могут простить футболисту переход в ПСЖ

  • 06.10.2021 11:44
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Кусок дерьма. Фаны Милана вывесили жесткий баннер в адрес Доннаруммы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

6 октября сборная Италии сыграет с Испанией в полуфинале Лиги наций. Встреча состоится в Милане.

В преддверии матча фанаты «Милана» разместили в городе баннер, который оскорбляет вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.

Надпись гласит: «Доннарумма, тебе больше никогда не будут рады в Милане, кусок дерьмо».

Напомним, что Доннарумма играл за «Милан» с 2014 по 2021 год. В июле вратарь покинул клуб на правах свободного агента и подписал контракт с ПСЖ, чем разгневал фанатов.

Смотрите также: «Доннарумма – неблагодарный ублюдок». Фаны Милана вывесили жесткие баннеры.

Источник — Sport.ua

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