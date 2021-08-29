«Доннарумма – неблагодарный ублюдок». Фаны Милана вывесили жесткие баннеры

Кажется, возвращаться в город, где кипер провел 8 лет карьеры, для него будет небезопасно

  • 29.08.2021 09:24
  • 1073 просмотра
  • 1 комментарий
«Доннарумма – неблагодарный ублюдок». Фаны Милана вывесили жесткие баннеры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Фанаты итальянского «Милана» накануне возле тренировочной базы клуба вывесили два жестких по содержанию баннера, адресованных экс-киперу команды Джанлуиджи Доннарумме, который в текущее трансферное окно отказался продлевать контракт с «россонери» и свободным агентом ушел в «Пари Сен-Жермен».

«Доннарумма – неблагодарный ублюдок. Ты – больший отстой, чем Леонардо», - гласит первый из них.

«Доннарумма, мы не забываем ничего плохого. Будь осторожен, когда едешь по Милану», - предупреждает кипера второй.

corrieredellosport.it

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с ПСЖ до лета 2026 года.

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Источник — Corriere dello Sport

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 29.08.2021 09:33
    -1
    Интересно,как на такое отреагирует ОПГ УАФ? павелка выразит глубокую озабоченность по поводу виртуальных угроз футболисту?
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