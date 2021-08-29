«Доннарумма – неблагодарный ублюдок». Фаны Милана вывесили жесткие баннеры

Фанаты итальянского «Милана» накануне возле тренировочной базы клуба вывесили два жестких по содержанию баннера, адресованных экс-киперу команды Джанлуиджи Доннарумме, который в текущее трансферное окно отказался продлевать контракт с «россонери» и свободным агентом ушел в «Пари Сен-Жермен».

«Доннарумма – неблагодарный ублюдок. Ты – больший отстой, чем Леонардо», - гласит первый из них.

«Доннарумма, мы не забываем ничего плохого. Будь осторожен, когда едешь по Милану», - предупреждает кипера второй.

corrieredellosport.it

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с ПСЖ до лета 2026 года.