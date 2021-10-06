В среду, 6 октября, состоится матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыграют национальные сборные Италии и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Италия – Испания. Полуфинал Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция