Верес проведет спарринг со Львовом

«Верес» на своем официальном сайте сообщил о том, что во время паузы на матчи национальных сборных проведет два контрольных матча.
В воскресенье, 10 октября «Верес» сыграет во Львове с ФК «Львов». А уже на следующий день, 11 октября «Верес» сыграет со своей молодежной командой U-19.
При этом клуб сообщил, что график матчей пока что предварительный, и в нем возможны изменения.
Источник — ФК Верес
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