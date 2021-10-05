Верес проведет спарринг со Львовом

Команды сыграют 10 октября

  • 05.10.2021 23:22
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Верес проведет спарринг со Львовом
© ФК Верес

«Верес» на своем официальном сайте сообщил о том, что во время паузы на матчи национальных сборных проведет два контрольных матча.

В воскресенье, 10 октября «Верес» сыграет во Львове с ФК «Львов». А уже на следующий день, 11 октября «Верес» сыграет со своей молодежной командой U-19.

При этом клуб сообщил, что график матчей пока что предварительный, и в нем возможны изменения.

Источник — ФК Верес

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