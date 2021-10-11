Львов
2 : 0
Верес
10.10.2021, FT

Дубль Эрнеста. Львов переиграл Верес в товарищеском матче

Команды для проведения поединка использовали паузу на матчи сборных

  • 11.10.2021 01:39
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Дубль Эрнеста. Львов переиграл Верес в товарищеском матче
© ПФК Львов. Эрнест Антви

«Львов» переиграл «Верес» (2:0) в товарищеском матче, сыгранном 10 октября.

Команды для проведения поединка использовали паузу на матчи сборных команд.

Оба гола в концовке матча забил форвард Эрнест Антви, легионер из Ганы.

Товарищеский матч

10 октября. 13:00. Львов. Стадион «Сокол»

«Львов» – «Верес» Ровно – 2:0

Голы: Эрнест Антви, 82, 90.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PFCLVIV (@lviv.fc)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PFCLVIV (@lviv.fc)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PFCLVIV (@lviv.fc)

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Антви Эрнест (Львов).
82' ГОЛ ! Мяч забил Антви Эрнест (Львов).

Источник — Sport.ua

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