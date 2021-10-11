Дубль Эрнеста. Львов переиграл Верес в товарищеском матче

«Львов» переиграл «Верес» (2:0) в товарищеском матче, сыгранном 10 октября.
Команды для проведения поединка использовали паузу на матчи сборных команд.
Оба гола в концовке матча забил форвард Эрнест Антви, легионер из Ганы.
Товарищеский матч
10 октября. 13:00. Львов. Стадион «Сокол»
«Львов» – «Верес» Ровно – 2:0
Голы: Эрнест Антви, 82, 90.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Антви Эрнест (Львов).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Антви Эрнест (Львов).
Источник — Sport.ua
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