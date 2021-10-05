Килиан МБАППЕ: «Согласен бегать, пока Месси ходит»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что готов выполнять больше беговой работы из-за присутствия на поле Лионеля Месси:
«Если в вашей команде есть Месси, понимаешь, что ему нужно делать чуть меньше, чтобы иметь больше сил для голов. Я согласен бегать, пока Месси ходит. Нет проблем! Это же Месси».
Ранее Мбаппе заявил, что прошлым летом мог бы уйти только в «Реал».
Источник — L'Equipe
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