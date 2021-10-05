Килиан МБАППЕ: «Согласен бегать, пока Месси ходит»

Форвард ПСЖ – о своем партнере по команду

  • 05.10.2021 21:27
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  • 1 комментарий
Килиан МБАППЕ: «Согласен бегать, пока Месси ходит»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что готов выполнять больше беговой работы из-за присутствия на поле Лионеля Месси:

«Если в вашей команде есть Месси, понимаешь, что ему нужно делать чуть меньше, чтобы иметь больше сил для голов. Я согласен бегать, пока Месси ходит. Нет проблем! Это же Месси».

Ранее Мбаппе заявил, что прошлым летом мог бы уйти только в «Реал».

Источник — L'Equipe

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Макс Руденко
    Макс Руденко, 05.10.2021 21:57
    -2
    Ого. Його тримати в ПСЖ, це всі новини клубу читати в інтернеті. Добре йому насолили з тим пенсом Мессі. Перейде в Реал, кінець всім потугам на виграш ЛЧ ще на 300 років для ПСЖ)))
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