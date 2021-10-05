Килиан МБАППЕ: «Если бы я ушел летом, то только в Реал»

Звездный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба летом 2021 года и несостоявшимся трансфере в «Реал».

«Изначально, я попросил времени немного подумать. Перед Евро я сказал клубу, что не хочу продлеваться, а после Евро я сказал, что хочу уйти.

В итоге, клуб решил не продавать меня. Я продолжал играть весь август. У меня не было проблем с этим, ведь я все еще в отличной команде и в месте, где я был счастлив в течение четырех лет.

У меня было время, чтобы поплакать о моем несостоявшимся трансфере в «Реал». Если бы я ушел из ПСЖ этим летом, то только в «Реал» Мадрид», - сказал Мбаппе.

Напомним, что в сентябре Мбаппе отклонил космическое предложение от ПСЖ.