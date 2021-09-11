Мбаппе отклонил космическое предложение от ПСЖ

ПСЖ продолжает попытки сохранить в клубе Килиана Мбаппе, контракт которого истекает летом 2022 года.

Вице-чемпионы Франции сделали Мбаппе космическое предложение: контракт на 5 лет с зарплатой в 80 миллионов евро в год. Это сделало бы французского форварда самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

Однако Мбаппе предложение ПСЖ отклонил. Он твердо намерен перейти в «Реал». Несмотря на это, ПСЖ не собирается сдаваться, и предпримет еще одну попытку договориться с Мбаппе.