Источник: Реал был готов отдать 220 миллионов за Мбаппе

«Реал» был готов заплатить за Килиана Мбаппе нынешним летом 220 миллионов евро. Однако ПСЖ отклонил и это предложение мадридского клуба. Об этом сообщает инсайдер Sky Sports Каве Солекол.

Ранее появлялась информация о том, что «Реал» вышел из переговоров с ПСЖ еще после того, как французский клуб отклонил предложение в размере 170 миллионов + 10 миллионов бонусов.

В это трансферное окно переход Мбаппе в «Реал» уже точно не состоится. У сторон уже просто не осталось времени для оформления сделки, даже если бы клубы пришли к согласию.

Контракт Мбаппе с «Реалом» истекает летом 2022 года. Сам форвард мечтает о переходе в «Реал», и не собирается подписывать новое соглашение.