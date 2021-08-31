Источник: Реал был готов отдать 220 миллионов за Мбаппе

«Реал» был готов заплатить за Килиана Мбаппе нынешним летом 220 миллионов евро. Однако ПСЖ отклонил и это предложение мадридского клуба. Об этом сообщает инсайдер Sky Sports Каве Солекол.
Ранее появлялась информация о том, что «Реал» вышел из переговоров с ПСЖ еще после того, как французский клуб отклонил предложение в размере 170 миллионов + 10 миллионов бонусов.
В это трансферное окно переход Мбаппе в «Реал» уже точно не состоится. У сторон уже просто не осталось времени для оформления сделки, даже если бы клубы пришли к согласию.
Контракт Мбаппе с «Реалом» истекает летом 2022 года. Сам форвард мечтает о переходе в «Реал», и не собирается подписывать новое соглашение.
Источник — Twitter
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Контракт Мбаппе з «Реалом» закінчується влітку 2022 року. Сам форвард мріє про перехід в «Реал», і не збирається підписувати нову угоду.
Хоть перевіряйте, що здираєте з інших сайтів. "перхід в "реал" не відбудеться, контракт Мбаппе з "Реалом" закінчується, форвард мріє про перехід в "Реал"...як же йому вирватись з матриці
Ясно.
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