Источник: Реал был готов отдать 220 миллионов за Мбаппе

Однако нынешним летом трансфер уже не состоится

  • 31.08.2021 20:59
  • 879 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Реал был готов отдать 220 миллионов за Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«Реал» был готов заплатить за Килиана Мбаппе нынешним летом 220 миллионов евро. Однако ПСЖ отклонил и это предложение мадридского клуба. Об этом сообщает инсайдер Sky Sports Каве Солекол.

Ранее появлялась информация о том, что «Реал» вышел из переговоров с ПСЖ еще после того, как французский клуб отклонил предложение в размере 170 миллионов + 10 миллионов бонусов.

В это трансферное окно переход Мбаппе в «Реал» уже точно не состоится. У сторон уже просто не осталось времени для оформления сделки, даже если бы клубы пришли к согласию.

Контракт Мбаппе с «Реалом» истекает летом 2022 года. Сам форвард мечтает о переходе в «Реал», и не собирается подписывать новое соглашение.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
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    nordi
    online
    nordi, 31.08.2021 21:11
    0
    У це трансферне вікно перехід Мбаппе в «Реал» вже точно не відбудеться. У сторін уже просто не залишилося часу для оформлення угоди, навіть якщо б клуби дійшли згоди.
    Контракт Мбаппе з «Реалом» закінчується влітку 2022 року. Сам форвард мріє про перехід в «Реал», і не збирається підписувати нову угоду.
    Хоть перевіряйте, що здираєте з інших сайтів. "перхід в "реал" не відбудеться, контракт Мбаппе з "Реалом" закінчується, форвард мріє про перехід в "Реал"...як же йому вирватись з матриці
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    alex zalypa
    alex zalypa, 31.08.2021 21:10
    +1
    Контракт Мбаппе с «Реалом» истекает летом 2022 года. Сам форвард мечтает о переходе в «Реал»
    Ясно.
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