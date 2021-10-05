Минус конкурент для Малиновского. Хавбек Аталанты выбыл на два месяца

Основном полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина получил травму в матче седьмого тура Серии А против «Милана» (поражение 2:3).

Врачи диагностировали у итальянского хавбека повреждение сгибательной мышцы ноги. Пессина пропустит как минимум два месяца и вернется в строй не раньше декабря.

В нынешнем сезоне на счету Пессины 1 гол в 8 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.