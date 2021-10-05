Минус конкурент для Малиновского. Хавбек Аталанты выбыл на два месяца

Маттео Пессина получил травму

  • 05.10.2021 20:47
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Минус конкурент для Малиновского. Хавбек Аталанты выбыл на два месяца
© Getty Images/Global Images Ukraine

Основном полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина получил травму в матче седьмого тура Серии А против «Милана» (поражение 2:3).

Врачи диагностировали у итальянского хавбека повреждение сгибательной мышцы ноги. Пессина пропустит как минимум два месяца и вернется в строй не раньше декабря.

В нынешнем сезоне на счету Пессины 1 гол в 8 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

Источник — Sky Sport Italia

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