Минус конкурент для Малиновского. Хавбек Аталанты выбыл на два месяца

Основном полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина получил травму в матче седьмого тура Серии А против «Милана» (поражение 2:3).
Врачи диагностировали у итальянского хавбека повреждение сгибательной мышцы ноги. Пессина пропустит как минимум два месяца и вернется в строй не раньше декабря.
В нынешнем сезоне на счету Пессины 1 гол в 8 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
Источник — Sky Sport Italia
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